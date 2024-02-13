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У Миколаєві судитимуть двох жителів Криму, які брали участь у збройних формуваннях РФ
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У Миколаєві судитимуть двох жителів Криму, які брали участь у збройних формуваннях РФ

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У Миколаєві судитимуть двох жителів Криму, які брали участь у збройних формуваннях РФ
Підозрювані, які брали участь у збройних формуваннях РФ. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві судитимуть двох жителів Криму, які добровільно брали участь у збройних формуваннях РФ та воювали проти Сил оборони на півдні України. У листопаді 2023 року чоловіки потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв в районі села Кринки на Херсонщини.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За інформацією прокуратури, до суду скеровано обвинувальні актиЧастина 2 статті 111, частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України. стосовно двох жителів АР Крим за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Слідством встановило, що один з підозрюваних — 29-річний житель Красногвардійського району, у червні 2023 року добровільно уклав контракт з міноборони РФ.

"Чоловік став служити навідником БТР у складі НЗФ810-ої окрема бригада морської піхоти. Росії. Пройшов військову підготовку поблизу тимчасово окупованого міста Енергодар Запорізької області. Звідти його перекинули на південний фронт у складі мобільної групи для штурму українських позицій", — йдеться в повідомлені.

Також, інший підозрюваний — 37-річний мешканець міста Армянськ у період з 2005 по 2009 роки служив у лавах ЗСУ. Після звільнення повернувся до Армянська й у червні 2023 року перейшов на бік російських військових.

Чоловік добровільно вступив до 144 окремої мотострілецької бригади російських військ. На посаді командира одного з відділень танкового батальйону він безпосередньо брав участь в окупації українських територій, будував фортифікаційні споруди, намагався виявити та знищити сили й засоби Збройних Сил України.

Станом на 13 лютого підозрювані перебувають під вартою.

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