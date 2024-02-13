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Кличко нагородив воїнів-афганців, які нині воюють з РФ
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Кличко нагородив воїнів-афганців, які нині воюють з РФ

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Кличко
Фото: КМДА

Столичний голова Віталій Кличко нагородив 70 воїнів-афганців, які нині воюють із російським агресором.

Про це повідомляє КМДА.

Кличко вручив нагороди від столиці членам Київської міської спілки ветеранів Афганістану. Зокрема, нагрудні знаки "За сприяння обороні Києва" та "Знак пошани", медалі "Честь. Слава. Держава".

За його словами, понад дві тисячі воїнів-афганців знову взяли в руки зброю, аби захищати Україну.

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Фото: КМДА

"Дехто з ветеранів афганської війни пішли на фронт зі своїми синами. Немало з вас взяли зброю в руки ще у 2014 році на Донбасі. Сьогоднішня ситуація відрізняється від подій в Афганістані тим, що ми знаходимось вдома, на своїй землі", — наголосив він.

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