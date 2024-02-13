До Дніпра з Лейпцига привезуть 26 вживаних трамвайних вагонів. Їх придбали, аби модернізувати трамвайний парк міста.

Скільки коштував один вагон та на яких маршрутах працюватимуть – розповів заступник начальника управління транспорту міськради Іван Васючков.

З 2019 року у громаді міста Лейпциг Дніпро закупило 50 вагонів, розповів Іван Васючков. За його словами, старі трамвайні вагони споживають на 30-40 % більше електроенергії.

"Зараз вартість одного вагона складає 1200 євро. До повномасштабного вторгнення ми їх купували до 40 тисяч євро за одиницю. Зараз це набагато дешевше. І 26 вагонів нам коштуватимуть, як один до початку війни. Наші спеціалісти мають суттєвий досвід роботи з такими трамваями. Ми їх розуміємо повністю, ми вміємо їх доопрацьовувати для наших потреб, пристосовувати їх до нашої колії", – каже він.

Заступник начальника управління транспорту міськради Дніпра Іван Васючков. Фото: Суспільне Дніпро

Перші вагони планують привезти до Дніпра на початку весни, каже Іван Васючков. Доставляти їх будуть частинами – по 4-5 штук.

"І сподіваємося в травні-червні перші трамваї вийдуть на лінії. Якийсь конкретний маршрут ми перекривати цими вагонами не будемо. Це буде 5-6 трамвайних ліній. Останні придбання вагонів – зараз працюють на маршруті трамваю №1", – розповів заступник начальника управління транспорту міськради Дніпра.

Авторка – Інна Шинкаренко

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