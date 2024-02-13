Черкащанина підозрюють у виготовленні підробних документів на техніку

Двох чоловіків, один із яких — черкащанин, підозрюють у виготовленні за гроші підробних документів на сільськогосподарську техніку.
За сприяння в реєстрації обвинувачені брали гроші в сумі понад 15 тисяч гривень, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.
Зі слів речниці, реєстрацією займалася одна з сумських організацій.
"Керівнику однієї з організацій м. Суми інкримінували одержання неправомірної вигоди за вчинення незаконного впливу на службових осіб та підробку і використання підроблених документів. Він діяв спільно з жителем міста Черкаси", — пояснила речниця
Йдеться про підозру та спрямування до суду справ за ч. 2 ст. 28Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією ч. 2 ст. 369-2Стаття 369-2 – вимагання неправомірної вигоди за здійснення впливу., ч. 5 ст. 27Стаття 27. Види співучасників ч. 3 ст. 358Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років., ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Кримінального кодексу України.
"Слідчі встановили, що обвинувачені одержали неправомірну вигоду в сумі понад 15 тисяч гривень та обіцяли повпливати на службових осіб Держпродспоживслужби", — додала Богдана Кулик.
Надсилайте новини про події з життя на Черкащині