Черкащанина підозрюють у виготовленні підробних документів на техніку

Двох чоловіків, один із яких — черкащанин, підозрюють у виготовленні за гроші підробних документів на сільськогосподарську техніку.

За сприяння в реєстрації обвинувачені брали гроші в сумі понад 15 тисяч гривень, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

Зі слів речниці, реєстрацією займалася одна з сумських організацій.

"Керівнику однієї з організацій м. Суми інкримінували одержання неправомірної вигоди за вчинення незаконного впливу на службових осіб та підробку і використання підроблених документів. Він діяв спільно з жителем міста Черкаси", — пояснила речниця

Йдеться про підозру та спрямування до суду справ за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

"Слідчі встановили, що обвинувачені одержали неправомірну вигоду в сумі понад 15 тисяч гривень та обіцяли повпливати на службових осіб Держпродспоживслужби", — додала Богдана Кулик.

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