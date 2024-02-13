В Ірпінській громаді вулиці очищають від незаконної реклами. 13 лютого комунальники зняли 13 рекламних конструкцій, розміщених без відповідних дозволів та з порушенням закону про державну мову.

Про це повідомляє Ірпінська міська рада в Telegram.

Зокрема, працівники комунального підприємства "Управління благоустрою міста" демонтували зовнішню рекламу на вулицях:

Джерельна;

Університетська;

Садова;

Українська.

Демонтаж незаконної реклами в Ірпені, Київська область, 13 лютого 2024 р. Фото: Ірпінська міська рада/Telegram

На демонтованих банерах були написи російською мовою, що є порушенням ст. 32 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та ст. 6 закону "Про рекламу". Мовою реклами в Україні є державна мова, нагадали у міській раді Ірпеня.

Там також повідомили, що всі підприємці громади мають змогу оформити дозволи на встановлення об'єктів зовнішньої реклами у відділі архітектури та містобудування Ірпінської міської ради. Дозвіл надається безкоштовно.

У листопаді 2023 року в Ірпені демонтували 18 незаконних вивісок. Бізнесменам порадили звернутись до міської ради для отримання відповідних дозволів.

У грудні минулого року з фасадів будинків та парканів по вулиці Антонова в Ірпені прибрали 30 рекламних банерів і табличок.