НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Ірпені демонтували більше десяти рекламних вивісок, написаних російською мовою
БІЗНЕСМоваРегіони

В Ірпені демонтували більше десяти рекламних вивісок, написаних російською мовою

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В Ірпені демонтували 13 рекламних банерів, незаконних і написаних російською мовою
Демонтаж рекламних банерів, м. Ірпінь, Київська область, 13 лютого 2024 р. Фото: Ірпінська міська рада/Telegram

В Ірпінській громаді вулиці очищають від незаконної реклами. 13 лютого комунальники зняли 13 рекламних конструкцій, розміщених без відповідних дозволів та з порушенням закону про державну мову.

Про це повідомляє Ірпінська міська рада в Telegram.

Зокрема, працівники комунального підприємства "Управління благоустрою міста" демонтували зовнішню рекламу на вулицях:

  • Джерельна;
  • Університетська;
  • Садова;
  • Українська.
В Ірпені демонтували більше десяти рекламних вивісок, написаних російською мовою
Демонтаж незаконної реклами в Ірпені, Київська область, 13 лютого 2024 р. Фото: Ірпінська міська рада/Telegram

На демонтованих банерах були написи російською мовою, що є порушенням ст. 32 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та ст. 6 закону "Про рекламу". Мовою реклами в Україні є державна мова, нагадали у міській раді Ірпеня.

Там також повідомили, що всі підприємці громади мають змогу оформити дозволи на встановлення об'єктів зовнішньої реклами у відділі архітектури та містобудування Ірпінської міської ради. Дозвіл надається безкоштовно.

У листопаді 2023 року в Ірпені демонтували 18 незаконних вивісок. Бізнесменам порадили звернутись до міської ради для отримання відповідних дозволів.

У грудні минулого року з фасадів будинків та парканів по вулиці Антонова в Ірпені прибрали 30 рекламних банерів і табличок.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
У Києві зносять незаконні МАФи біля станцій метро "Почайна" та "Мінська"
У Києві боротьба з незаконними МАФами дісталася ще двох станцій метро
Японія, відновлення України
Японія планує пом'якшити обмеження на поїздки бізнесменів до України
Як ветерану війни розпочати власну справу на Хмельниччині
Як ветерану війни розпочати власну справу на Хмельниччині
Директор Siemens Джо Кезер
Німецька компанія Siemens повністю виходить із російського ринку
На початок