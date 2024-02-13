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В Офісі генпрокурора заявили, що розпочали ще одне розслідування за фактами стеження за співробітниками Bihus.Info
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В Офісі генпрокурора заявили, що розпочали ще одне розслідування за фактами стеження за співробітниками Bihus.Info

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В Офісі генпрокурора заявили, що розпочали ще одне розслідування за фактами стеження за співробітниками Bihus.Info
Фото: УНІАН

За фактами незаконного стеження за співробітниками проєкту Bihus.Info розпочато ще одне розслідування – щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами порушення недоторканості приватного життя та використання спеціальних технічних засобів отримання інформації (ст. 182, ст. 359 КК України). В ході досудового розслідування були встановлені факти, які можуть свідчити про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на території етнографічного комплексу здійснювався незаконний збір інформації про журналістів редакції Bihus.Info, а дані могли бути використані для подальшого впливу на них.

У зв’язку з цим до ЄРДР внесені відомості та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 171 КК України – вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків вчинений службовою особою з використанням свого службового становища. Наразі здійснюються процесуальні та слідчі дії, направлені на встановлення кола людей, причетних до вчинення злочину.

В ОГПУ додали, що досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань (ДБР).

Що відомо про стеження за журналістами

16 січня видання "Народна правда" опублікувало приховані зйомки, де видно, нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що усі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. Про результати він повідомить окремо у Telegram-каналі.

Пізніше 16 січня з'явилася заява Інституту масової інформації (ІМІ), у якій директорка Оксана Романюк вимагає від влади відреагувати на системний тиск на журналістів. Так вона прокоментувала тиск на команду Bihus.Info та медійника Юрія Ніколова.

17 січня Служба безпеки України розпочала розслідування обставин прослуховування та відеозйомки представників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.

В той же день, ввечері співробітники Служби безпеки України приїхали з обшуком у заміський комплекс, у якому велась незаконна зйомка членів команди Bihus.Info. Вони вилучили жорсткі диски з записами камер відеоспостереження.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тиск на українських журналістів — неприпустимий.

Голова Нацполіції України Іван Вигівський 22 січня поінформував, що наразі правоохоронці розслідують чотири кримінальні провадження щодо втручання у приватне життя команди журналістського проєкту Bihus.Info.

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