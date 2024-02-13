На Житомирщині поліцейські розслідують кримінальне провадження у справі незаконної перереєстрації прав оренди земельних ділянок в одній із громад Житомирського району, до якої причетна місцева чиновниця.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в області Вікторія Дубовик.

За її словами, досудовим розслідуванням встановлено, що 34-річна керівниця відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень однієї із сільськи рад внесла завідомо неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, маючи на це доступ.

"У серпні 2022 року жінка, перебуваючи за місцем проживання, несанкціоновано змінила інформацію в автоматизованій системі. У результаті в Держреєстрі з’явилися відомості про право оренди земельних ділянок товариством, яке насправді не мало жодних законних підстав для цього. Встановлено, що все це реєстраторка зробила, усвідомлюючи незаконність таких дій та вступивши у змову з іншою особою", — розповіла Вікторія Дубовик.

У результаті — товариство, яке на законних підставах орендувало землі на площі майже 140 гектарів, зазнало збитків на суму майже 3,3 мільйона гривень.

Слідчі відділення поліції №4 селища Хорошів Житомирського райуправління повідомили чиновниці про підозру у проведенні нею несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненої особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяли значну шкоду

(ч. 3 ст. 362 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Хорошівський відділ Коростишівської окружної прокуратури.

За словами речниці обласної прокуратури Тетяни Гоші, сільгосппідприємство, якому підозрювана без його відома у Держреєстрі змінила право оренди, тривалий час займалося вирощуванням зернових культур, і на підставі договорів з іншими власниками земельних ділянок, користувалося цими сільгоспугіддями. В електронну базу даних Держреєстру підозрювана потрапила, використавши власний індивідуальний ключ. Держреєстраторка внесла недостовірні відомості та змінила орендаря на 72 земельних ділянках.

Відповідно до чинного законодавства, якщо провину підозрюваної доведуть, її можуть покарати позбавленням волі терміном від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

Також у цій справі триває встановлення інших причетних до протиправних дій осіб та їх ролі у незаконних оборудках із землею.

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