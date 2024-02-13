НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Частина Львова і деякі навколишні села 14 лютого залишаться без води
ВодаКОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИРегіони

Частина Львова і деякі навколишні села 14 лютого залишаться без води

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Частина Львова і деякі навколишні села 14 лютого залишаться без води
Ілюстративне. Фото Романа Балука

14 лютого "Львівводоканал" проводитиме заміну частини водогону Старе Село-Сихів. Через це не буде води у 48 будинках на вулиці Зеленій у Львові та трьох селах поблизу міста.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, з 10:00 до 22:00 без води будуть будинки на вулиці Зелена:

  • 320, 321б, 321а, 321, 323, 325, 327,
  • 331, 331а, 333, 335, 337, 339,
  • 341, 343, 345, 345а, 347, 349,
  • 351, 351б, 351а, 353, 355, 355а,
  • 357а, 357,
  • 359, 359а,
  • 361, 363, 365, 367, 369,
  • 371, 371а, 373, 373а, 377, 379,
  • 381, 383, 389,
  • 391, 393, 395, 397,
  • 405.

Водночас призупинять водопостачання і в селах Старе Село, Пасіки Зубрицькі та Давидів.

"Раніше ми вже замінили 200 м водогону діаметром 500 мм в с. Пасіки Зубрицькі, який йде з водозабору в Старому Селі, та провели переключення. Зараз проводимо заміну наступної ділянки", – пояснили у ЛМКП "Львівводоканал".

Після завершення ремонтних робіт комунальники проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У підприємстві попереджають, що у період промивки водопроводу можливе погіршення якості води. Відтак, на час проведення ремонту і промивки просять зробити необхідний запас води.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Жителі Стецьківки на Сумщині хочуть отримати у власність громади місцевий ставок
Жителі Стецьківки на Сумщині хочуть отримати у власність громади місцевий ставок
нафтопродукти у річці
"Шахед" влучив в захисні споруди: в ОВА пояснили, чому паливо з нафтобази залило житловий сектор
Підвал, підтоплення, Дніпропетровщина
"Усе плавало: і доріжка, і килими". У Кривому Розі через аварію підтоплює підвал будинку, де було укриття
Харків, нафта, екологія
У річці Немишлі в Харкові вміст нафтопродуктів перевищив норму в 95 разів — Держекоінспекція
На початок