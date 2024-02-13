14 лютого "Львівводоканал" проводитиме заміну частини водогону Старе Село-Сихів. Через це не буде води у 48 будинках на вулиці Зеленій у Львові та трьох селах поблизу міста.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, з 10:00 до 22:00 без води будуть будинки на вулиці Зелена:

320, 321б, 321а, 321, 323, 325, 327,

331, 331а, 333, 335, 337, 339,

341, 343, 345, 345а, 347, 349,

351, 351б, 351а, 353, 355, 355а,

357а, 357,

359, 359а,

361, 363, 365, 367, 369,

371, 371а, 373, 373а, 377, 379,

381, 383, 389,

391, 393, 395, 397,

405.

Водночас призупинять водопостачання і в селах Старе Село, Пасіки Зубрицькі та Давидів.

"Раніше ми вже замінили 200 м водогону діаметром 500 мм в с. Пасіки Зубрицькі, який йде з водозабору в Старому Селі, та провели переключення. Зараз проводимо заміну наступної ділянки", – пояснили у ЛМКП "Львівводоканал".

Після завершення ремонтних робіт комунальники проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У підприємстві попереджають, що у період промивки водопроводу можливе погіршення якості води. Відтак, на час проведення ремонту і промивки просять зробити необхідний запас води.