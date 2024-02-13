Представник ГУР Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що українські воїни, що, як стверджували кремлівські пропагандисти, нібито загинули внаслідок падіння російського літака Іл-76, надалі вважаються військовополоненими.

Про це речник повідомив у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Стосовно "списку 65" можемо підтвердити, що це прізвища українців — оборонців, які перебували та перебувають станом на сьогодні формально в російському полоні. Ми нічого не змінювали у цьому статусі. Так, їх подавали на обмін, що був скасований, коли літак РФ впав. Той самий літак, який є військовим", — сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що про начебто перебування українських військовополонених на борту Москва не попереджала Київ.

"Режим тиші не поширювався тоді, на відміну від інших обмінів, коли все було організовано правильно, було проінформовано, що літаком перевозяться українські полонені", — наголосив речник.

За словами Юсова, якщо з'ясується, що на борту, наприклад, була зброя, ракети для С-300 і це перевозилось разом з українськими полоненими, то це черговий воєнний злочин РФ.

"Україна подає запити РФ щодо повернення тіл військовослужбовців. Наразі відповіді немає, але подібні запити надалі будуть подаватись. Звичайно, Україна проводить власне розслідування. Разом із тим, саме Україна виступила за ініціативу проведення незалежного міжнародного розслідування", — додав представник ГУР.

Раніше коментарі Суспільному речник Головного управління розвідки Міноборони розповів, що для з'ясування всіх обставин СБУ відкрила кримінальне провадження та проводить слідчі дії.

Що відомо про падіння Іл-76 у Росії

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

У Міноборони України Суспільному не підтвердили, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з'ясовують інформацію".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вказали, що на 24 січня готувався обмін полоненими між Росією та Україною.

Військовий експерт, екскерівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге припустив, що російський військово-транспортний літак Іл-76 могла збити російська система ППО.

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернеться до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста стосовно падіння військового літака Іл-76 у РФ та заяв російської сторони, що в літаку були українські військовополонені.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що у розвідці не виключають: Росія могла використовувати українських полонених як живий щит для транспортування зброї у районі Бєлгорода.

9 лютого секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов зазначив, що на борту російського військово-транспортного літака Іл-76 не було українських військовополонених.