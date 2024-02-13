У Львові оштрафували перевізників за неналежну кількість транспорту на маршрутах

У Львові від початку року перевізникам виписали 155 штрафів на загальну суму 263 тисячі гривень за неналежну кількість автобусів на маршрутах. Якщо перевізники не відновлять нормальну роботу маршрутів, з ними можуть розірвати договори.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними міського управління транспорту, найбільше штрафів мають перевізники "Фіакр" та "Міра і К". Також порушує домовленості АТП-14630.

Компанія "Фіакр" не забезпечує належний випуск транспорту на чотирьох лініях. Так на маршруті №17 курсує тільки 1 автобус замість 6. На маршруті №13 — 3 автобуси замість 6. На маршруті №34 — 5 автобусів замість 12. А на маршруті №41 — 6 автобусів замість 15. Перевізнику виписали 63 штрафи на суму 107 тисяч гривень.

Щодо "Міра і К", то компанія не виконує свої зобовʼязання на маршруті № 27 — випускає на лінію 1 автобус замість 6, а також порушує графіки руху на маршруті № 8. Перевізнику виписали 61 штраф. Він сплатить майже 104 тисячі гривень.

Перевізник АТП-14630 недовипускає транспорт на маршрут № 21. Там курсує лише 4 автобуси замість 10. Компанії виписали 31 штраф на загальну суму майже 53 тисячі гривень.

"Сподіваємося, що накладені штрафні санкції стимулюватимуть перевізників відновити належну роботу проблемних маршрутів. Якщо вони і надалі будуть неспроможні виконувати свої договірні зобовʼязання, департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури буде розглядати можливість дострокового розірвання договорів та заміни перевізників на вказаних маршрутах", — каже керівник управління транспорту Орест Олеськів.

Минулоріч у Львові за недотримання умов договорів перевізникам виписали 819 штрафів. Міський бюджет поповнився на майже 1,4 млн грн.