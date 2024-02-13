У Миколаєві волонтери роблять перископи, системи дистанційного підриву та інші прилади для українських військових. Вони необхідні для ефективного ведення бою. Процес виробництва налагодили у невеличкій майстерні.
Про це кореспондентам Суспільного розповів волонтер Сергій.
Свою справу розпочали на початку повномасштабного вторгнення. За допомогою 3-D принтерів створюють прилади та деталі до них. Діяльність починалася з виготовлення перископів.
"Вони рятують від уламків артилерії і мінометів наших військових".
Коли став відчутним дефіцит боєприпасів, говорить Сергій, стали виготовляти комплекти для аеророзвідників.
"Вони їх скидають оркам на голови. Робимо такі "скиди" різних модифікацій і передаємо нашим військовим".
Останнім часом виготовляють системи дистанційного підриву, завдяки яким українські військові можуть підривати російських військових та їхню техніку на відстані в будь-який момент.
"В даний момент готуємо два комплекти. Працюють вони на відстані 10 кілометрів".
"Це можна використовувати як і в наступі, дрони можуть скидати їх. Можна замінувати якесь місце, і чекати на "товариша" окупанта. Був приклад, коли ми відправляли хлопцям. Якраз коли були морози. При мінус 20 протримались і це спрацювало на одинадцяту добу", — розповів волонтер Олег Науменко.
Передають усі прилади військовим безкоштовно, завдяки донатам та допомозі благодійних фондів.
"Чим довше продовжується війна — тим більше люди втомлюються, і донатів стає менше. Але наша команда не зупиняється і шукає фінансування, щоб наблизити перемогу над орками", — говорить волонтер Сергій.
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