НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Вони рятують наших військових": у Миколаєві волонтери виготовляють пристрої дистанційного підриву для ЗСУ
ЗСУВОЛОНТЕРИДОПОМОГАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Вони рятують наших військових": у Миколаєві волонтери виготовляють пристрої дистанційного підриву для ЗСУ

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Вони рятують наших військових&quot;: у Миколаєві волонтери виготовляють пристрої дистанційного підриву для ЗСУ
Система дистанційного підриву. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

У Миколаєві волонтери роблять перископи, системи дистанційного підриву та інші прилади для українських військових. Вони необхідні для ефективного ведення бою. Процес виробництва налагодили у невеличкій майстерні.

Про це кореспондентам Суспільного розповів волонтер Сергій.

Свою справу розпочали на початку повномасштабного вторгнення. За допомогою 3-D принтерів створюють прилади та деталі до них. Діяльність починалася з виготовлення перископів.

"Вони рятують від уламків артилерії і мінометів наших військових".
"Вони рятують наших військових": у Миколаєві волонтери виготовляють пристрої дистанційного підриву для ЗСУ
Волонтер Сергій, в цілях безпеки обличчя приховане, 13 лютого 2024 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Коли став відчутним дефіцит боєприпасів, говорить Сергій, стали виготовляти комплекти для аеророзвідників.

"Вони їх скидають оркам на голови. Робимо такі "скиди" різних модифікацій і передаємо нашим військовим".
"Вони рятують наших військових": у Миколаєві волонтери виготовляють пристрої дистанційного підриву для ЗСУ
Процес друку на 3-D принтері, 13 лютого 2024 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Останнім часом виготовляють системи дистанційного підриву, завдяки яким українські військові можуть підривати російських військових та їхню техніку на відстані в будь-який момент.

"В даний момент готуємо два комплекти. Працюють вони на відстані 10 кілометрів".
"Вони рятують наших військових": у Миколаєві волонтери виготовляють пристрої дистанційного підриву для ЗСУ
Система дистанційного підриву, 13 лютого 2024 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

"Це можна використовувати як і в наступі, дрони можуть скидати їх. Можна замінувати якесь місце, і чекати на "товариша" окупанта. Був приклад, коли ми відправляли хлопцям. Якраз коли були морози. При мінус 20 протримались і це спрацювало на одинадцяту добу", — розповів волонтер Олег Науменко.

"Вони рятують наших військових": у Миколаєві волонтери виготовляють пристрої дистанційного підриву для ЗСУ
Снаряд для дрону. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Передають усі прилади військовим безкоштовно, завдяки донатам та допомозі благодійних фондів.

"Чим довше продовжується війна — тим більше люди втомлюються, і донатів стає менше. Але наша команда не зупиняється і шукає фінансування, щоб наблизити перемогу над орками", — говорить волонтер Сергій.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Херсонщина, ЗСУ, Генштаб
Упродовж доби армія РФ сім разів безрезультатно штурмувала позиції Сил оборони на лівобережжі Херсонщини
Встановив протез ока та проходить реабілітацію: як відновлюється боєць з Чернігівщини після того, як отримав поранення
Встановив протез ока та проходить реабілітацію: як відновлюється боєць з Чернігівщини після того, як отримав поранення
Херсон, 124 бригада, ТРО, тероборона
Боронять правобережжя та звільняють лівий берег Херсонщини. Історії бійців 124 окремої бригади територіальної оборони
Похоронна процесія за Василем Бойком. Лютий, 2024
Захищав Україну з 2014 року: на Тернопільщині поховали бійця Василя Бойка
На початок