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За три роки у Криму затримали 117 учасників акцій протесту — російські правозахисники
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За три роки у Криму затримали 117 учасників акцій протесту — російські правозахисники

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Затримання, арешт
Затримання. Фото: pixabay.com

З 2020 року по 2023 рік російські незалежні правозахисники зафіксували 115 затримань на акціях протесту в окупованому Криму та ще два — у Севастополі.

Про це йдеться у звіті російського незалежного правозахисного медіапроєкту про політичні переслідування в РФ "ОВД-Инфо"Назва проєкту походить від абревіатури "Відділ внутрішніх справ"..

Більша частина затримань під час акцій протесту припадає на 2023 рік, вже після повномасштабного російського вторгнення в Україну — 77 випадків.

Кількість затримань у Криму з 2020 по 2023 роки
Кількість затримань у Криму з 2020 по 2023 роки. Фото: "ОВД-Инфо"

Кількість затримань у Севастополі з 2020 по 2023 роки
Кількість затримань у Севастополі з 2020 по 2023 роки. Фото: "ОВД-Инфо"

Що відомо про затримання у Криму

За даними Кримськотатарського Ресурсного Центру, за січень 2024 року в окупованому Криму російські силовики затримали після обшуків 16 числа кримчанина, який нібито під загрозами вимагав грошей в нотаріуса на "фінансування ЗСУ" та 18 числа чоловіка, який буцімто знімав для ЗСУ стратегічно важливі об’єкти та зберігав вдома вибухівку.

Також за 2017-2023 роки українські правозахисники зафіксували в окупованому Криму 9 006 порушень росіянами прав людини, із них 6 365 порушень — щодо кримських татар. Кримських татар стосувалося 62% порушень права на справедливий суд, 67% обшуків, 80% незаконних затримань. Лише за 2023 рік окупанти затримали 119 кримських татар.

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