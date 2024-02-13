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Енергетики відновили електропостачання для 53 тисяч родин Дніпропетровщини, чиї оселі знеструмило через атаку "шахедами"
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Енергетики відновили електропостачання для 53 тисяч родин Дніпропетровщини, чиї оселі знеструмило через атаку "шахедами"

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Енергетики відновили електропостачання для 53 тисяч родин Дніпропетровщини, чиї оселі знеструмило через атаку &quot;шахедами&quot;
ФОТО: Суспільне Чернігів

Впродовж доби енергетики відновили електропостачання для 53 тисяч родин Дніпропетровщини, чиї домівки були знеструмлені через атаку "шахедами".

Про це йдеться на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі.

За повідомленням, у ніч на 12 лютого БпЛА російських військ атакували мережі НЕК "Укренерго". В результаті пошкоджень було знеструмлено частину міста Павлограда та прилеглих районів. Менш ніж за добу енергетики ДТЕК Дніпровські електромережі та НЕК "Укренерго" відновили світло усім жителям. Станом на 10:00 ранку понеділка за резервними джерелами електропостачання заживили понад 15 тисяч родин. А до 21:00 повернули електрику ще у 38 тисяч домівок.

Також відновили електоропостачання для всіх жителів Дніпра, які залишилися без електропостачання внаслідок атаки в ніч з 12 на 13 лютого. Будинки були автоматично перемкнуті на резервні схеми електропостачання.

Крім того, впродовж доби 12 лютого енергетики відновили електропостачання у 2,5 тисячі домівок на півдні області, що були знеструмлені через обстріли.

Загалом, з 5 по 11 лютого фахівці відновили електропостачання у домівках 28 тисяч родин.

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