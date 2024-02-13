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Рятувальники Сум визволили жінку з понівеченої автівки
АВАРІЯДСНСРегіони

Рятувальники Сум визволили жінку з понівеченої автівки

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Рятувальники Сум звільнили жінку з понівеченої внаслідок аварії автівки. Аварія сталася у Сумах вранці 13 лютого, повідомив речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Сумській області Олег Стрілка.

За словами речника, на вулиці Харківська зіткнулися два легковики, в одному з них перебувала 68-річна пасажирка: "Деформованими конструкціями автомобіля затисло ноги пасажирці, яка знаходилася на передньому сидінні. Тому рятувальникам довелось працювати швидко і, одночасно, дуже делікатно. Для цього вони використали гідравлічний інструмент, яким обережно розрізали металеві конструкції і жінку похилого віку вдалося деблокувати з деформованого автомобіля".

Рятувальники Сум визволили жінку з понівеченої автівки
Фото: Управління ДСНС в Сумській області

За інформацією Олега Стрілки, врятовану жінку ушпиталили. За словами речника патрульної поліції Сумщини Олега Сологуба, попередньо встановлено, що 68-річний водій автомобіля ВАЗ-2107. Він виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіштовхнувся з автомобілем Audi.

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