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На відновлення пошкодженого дронами РФ обладнання електростанції у Дніпрі можуть піти місяці — ДТЕК
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На відновлення пошкодженого дронами РФ обладнання електростанції у Дніпрі можуть піти місяці — ДТЕК

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ТЕС, обладнання
Фото: УНІАН

Внаслідок атаки дронами армії РФ у ніч на 13 лютого електростанції у Дніпрі пошкоджено цінне та важливе обладнання, на відновлення якого можуть піти місяці.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" сказав виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Пошкоджене критичне й великогабаритне обладнання, дуже важливе для роботи станції. Станція зараз не працює, відбувається аналіз пошкоджень, дефектація того, що пошкоджено, що можна використати в майбутньому", — зазначив він.

За його словами, наразі у Дніпрі та області немає знеструмлених споживачів, але схема електропостачання ненадійна, тому що відсутнє дуже важливе джерело енергії, що значно знижує надійність електропостачання.

"Строки відновлення пошкодженого обладнання значні. Це питання не про години, не про дні, а про тижні, можливо, місяці щодо деяких вузлів роботи станції", — сказав виконавчий директор ДТЕК.

Він також додав, що можливі відключення через перенавантаження мережі та неможливість передати необхідний обсяг електроенергії споживачам. Ймовірно, це будуть точкові обмеження, про які повідомлятимуть.

Загалом з початку року, за словами Сахарука, російські війська 40 разів атакували електростанції ДТЕК.

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