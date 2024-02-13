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На Полтавщині через епідеміологічну ситуацію 30 шкіл перейшли на дистанційне навчання - ОВА
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На Полтавщині через епідеміологічну ситуацію 30 шкіл перейшли на дистанційне навчання - ОВА

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На Полтавщині через епідеміологічну ситуацію 30 шкіл перейшли на дистанційне навчання - ОВА
Фото: Суспільне Полтава

У Полтавській області у кількох громадах скасували очне навчання у школах через зростання захворюваності на ГРВІ.

Про це 13 січня повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Зокрема, перевели на дистанційне навчання:

  • Кременчуцький район —15 шкіл
  • Полтавський район —7 шкіл
  • Лубенський район — 6 шкіл
  • Миргородський район — 2 школи.

Це рішення про скасування очного навчання у школах і запровадження дистанційного тимчасове, йдеться у дописі Проніна. Воно пов’язане із високим рівнем захворюваності на ГРВІ.

Загалом через це дистанційно навчаються майже 10 тисяч дітей.

Яка ситуація із захворюваністю на ГРВІ на Полтавщині

В області протягом 5-11 лютого виявили 11 231 випадок захворювання на ГРВІ. Це на 3% більше, ніж за попередній тиждень. Понад 50% інфікованих — це діти здебільшого шкільного віку, розповів Суспільному епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрій Байбарза.

"Показник 830,5 на 100 тисяч населення. Це –на 59% вище базового. Тобто у нас спостерігається високий рівень інтенсивності епідпроцесу. Найвищі показники у нас у Новоселівській громаді, Сергіївській, Піщанській, Кам’янопотоківській. Але нині у всіх громадах спостерігається рівень захворюваності вище базового", — сказав Андрій Байбарза.

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