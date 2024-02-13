13 лютого російські військові обстріляли приватний сектор Часового Яру на Донеччині. Внаслідок обстрілу поранений чоловік.

Про це Суспільному Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

"Близько 04:00 почався обстріл. 59-річний чоловік, який перебував у себе вдома, зазнав тілесних ушкоджень. чоловік, який перебував у себе вдома до медичного закладу", — уточнила Анастасія Мєдвєдєва.

За даними речниці, тип озброєння, яке російські військові використали під час цього обстрілу встановлюється.

Анастасія Мєдвєдєва зазначила, що за вказаним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.

Як розповів в ефірі "Еспресо" розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус, у місті залишаються близько 800 людей.

"Постійні обстріли громади з артилерії та РСЗВ "Град". Російські військові в основному обстрілюють громаду о третій ранку. Евакуація з громади триває. З міста до Костянтинівки чи Краматорська евакуюємо людей ми, а потім централізовано відвозять людей в безпечні міста. Вода є зі свердловин, а світло є для підзарядки телефонів. Запасів їжі у місті є на пів року", — каже Сергій Чаус.

Що відомо про Часовоярську громаду

В Часовоярській громаді чотири населених пункти, а саме село Богданівка, село Григорівка, село Калинівка та місто Часів Яр. З чотирьох населених пунктів громади люди залишаються у Калинівці та Часовому Ярі.

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