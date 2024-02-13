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У Києві ремонтуватимуть шляхопровід поблизу метро "Дарниця": у КМДА назвали причину
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У Києві ремонтуватимуть шляхопровід поблизу метро "Дарниця": у КМДА назвали причину

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Цьогоріч у Києві почнуть масштабну реконструкцію шляхопроводу на перетині вул. Будівельників із просп. Броварським та лінією метро біля станції "Дарниця". Міст не ремонтували понад 60 років, його конструкція не відповідає сучасним потребам трафіку.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

У КМДА нагадали, що цей шляхопровід ввели в експлуатацію в 1963 році і жодного разу капітально не ремонтували. Дорожнє полотно та гідроізоляція зношені. Деформаційні шви втратили герметичність, а бетон та армування прогонів і опор зазнали впливу корозії, зазначили в адміністрації.

Крім того, як пояснили в КМДА, споруда не відповідає чинним нормам вантажопідйомності, підмостовий габарит шляхопроводу не відповідає нормам висоти, а бар'єрна огорожа — нормам безпеки дорожнього руху.

Під час реконструкції планують встановити нові конструкції шляхопроводу: замінять фундамент, опори, прогонові будови і мостове полотно. Оновлять також підходи до мосту, огорожу, опори ліхтарів. На тротуарах облаштують велодоріжку. Крім того, транспортну розв'язку планують зробити доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

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