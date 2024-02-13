Прокуратура через суд зобов’язала товариство знести офісно-торговельний центр, розташований в історичній частині Запоріжжя та повернути землю вартістю 80 млн грн у власність держави.

Про це сьогодні, 13 лютого, повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

Прокурори Вознесенівської окружної прокуратури Запоріжжя подали позов до суду про знесення об’єкта незавершеного будівництва та зобов’язання товариство повернути земельну ділянку вартістю понад 80 мільйонів гривень у власність держави:

"Прокуратурою встановлено, що товариство за відсутністю правовстановлюючих документів та належних правових підстав на головній вулиці історичної частини Запоріжжя розпочало самочинне будівництво офісно-торговельного центру на земельній ділянці площею понад 545 кв. м".

Суд першої та апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора та зобов’язав юридичну особу знести самовільно збудований об’єкт та повернути землю у державну власність.

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