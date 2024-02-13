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Три автомобілі, дохід дружини у понад 2 млн грн та сотні тисяч готівкою: декларація начальника "АТП-2528" Руслана Волока
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Три автомобілі, дохід дружини у понад 2 млн грн та сотні тисяч готівкою: декларація начальника "АТП-2528" Руслана Волока

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Три автомобілі, дохід дружини у понад 2 млн грн та сотні тисяч готівкою: декларація начальника &quot;АТП-2528&quot; Руслана Волока
ФОТО: Суспільне Чернігів

Депутат Чернігівської міськради та начальник комунального підприємства "АТП-2528" Руслан Волок разом зі своєю дружиною задекларували три автомобілі, один з яких вони придбали після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, квартиру у Кам'янському, доходи у понад два мільйони гривень та заощадження сотень тисяч гривень й десятків тисяч валюти.

Про це йдеться у його декларації за 2022 рік в єдиному державному реєстрі декларацій, яку він подав наприкінці 2022 року. Декларація за 2023 рік має бути опублікована пізніше в цьому році. Більше про деклароване майно та гроші родини Руслана Волока — читайте далі.

Нерухомість та автомобілі

У власності Руслана Волока є квартира у місті Кам'янське на 71,7 м2.

Дружина Світлана володіє автомобілями Citroen Combi B 2010 року випуску, Ford Kuga 2018 року випуску та Audi Q7 2022 року випуску, який вона придбала за 3 226 070 гривень після початку повномасштабного вторгнення РФ, а саме у вересні 2022 року.

Доходи та заощадження

На посаді начальника "АТП-2528" Руслан Волок за 2022 рік заробив 469 443 гривень. Водночас його дружина як підприємиця заробила 2 003 000 гривень.

Готівкою Волок тримає 400 000 гривень, 20 000 євро та 37 000 доларів США.

Також родина отримала дохід у розмірі 3 258 150 гривень від продажу нерухомого майна.

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