У квітні 2024-го року Анна Старчик представить Полтавщину на другому етапі всеукраїнського конкурсу "Учитель року". Змагатиметься у номінації "Українська мова та література", про це викладачка із Кременчука розповіла Суспільному.
Анна Старчик - учителька української мови та літератури наукового ліцею "Політ" у Кременчуці. Жінка перемогла в одній з чотирьох номінацій обласного етапу конкурсу "Учитель року".
"Спершу було написання тесту і демонстрація свого досвіду, власне, чим він відрізняється від інших, чим він унікальний. Треба було про нього розказати, буквально 10 хвилин було на те, щоб продемонструвати дещо зі свого досвіду, тощо. У результаті цього відібрали п’ятірку з усієї області. П’ятірку кращих викладачів. І зрештою після цього був ще один етап, коли треба було аналізувати поезію, написати есе, тобто відчути себе в ролі учня", — пригадує учителька української мови та літератури Анна Старчик.
Анна Старчик має 12 років педагогічного стажу, три з яких працює в ліцеї "Політ". Говорить, що для кращого засвоєння матеріалу учнями застосовує різні методики.
"Вибір такого методу залежить від того, яка тема, кого вивчаємо. Якщо це письменники то треба розповісти щось таке цікаве і захопливе, щоб діти самі захотіли шукати інформацію про цього письменника і запам’ятовувати щось. Якщо ми говоримо з української мови, то безумовно є напрацювання, які дають змогу запам’ятовувати винятки до правил", — розповіла учителька української мови та літератури Анна Старчик.
"Кожен урок у нас цікавий. Навіть наскільки б нудним не був той твір, який ми проходимо з української літератури, Анна Іванівна змусить нас задатися такими питаннями, які я не впевнений, що навіть сам автор міг ставити", — говорить учень ліцею "Політ" Ярослав Колотієвський.
Загалом чотири вчителі з Полтавщини здобули перемогу під час обласного етапу конкурсу "Учитель року" у номінаціях "Українська мова та література", "Фізика", "Географія" та "Образотворче мистецтво". Загалом долучилися 58 педагогів регіону, повідомляв начальник Полтавської ОВА у своєму Telegram-каналі Філіп Пронін.
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