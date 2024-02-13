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Анна Старчик з Кременчука готується до всеукраїнського етапу конкурсу "Учитель року – 2024"
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Анна Старчик з Кременчука готується до всеукраїнського етапу конкурсу "Учитель року – 2024"

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У квітні 2024-го року Анна Старчик представить Полтавщину на другому етапі всеукраїнського конкурсу "Учитель року". Змагатиметься у номінації "Українська мова та література", про це викладачка із Кременчука розповіла Суспільному.

Анна Старчик - учителька української мови та літератури наукового ліцею "Політ" у Кременчуці. Жінка перемогла в одній з чотирьох номінацій обласного етапу конкурсу "Учитель року".

Анна Старчик з Кременчука готується до всеукраїнського конкурсу "Учитель року"
Анна Старчик з Кременчука готується до всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2024". Суспільне Полтава

"Спершу було написання тесту і демонстрація свого досвіду, власне, чим він відрізняється від інших, чим він унікальний. Треба було про нього розказати, буквально 10 хвилин було на те, щоб продемонструвати дещо зі свого досвіду, тощо. У результаті цього відібрали п’ятірку з усієї області. П’ятірку кращих викладачів. І зрештою після цього був ще один етап, коли треба було аналізувати поезію, написати есе, тобто відчути себе в ролі учня", — пригадує учителька української мови та літератури Анна Старчик.

Анна Старчик має 12 років педагогічного стажу, три з яких працює в ліцеї "Політ". Говорить, що для кращого засвоєння матеріалу учнями застосовує різні методики.

Уроки в ліцеї Кременчука
Урок в ліцеї "Політ". місто Кременчук. Суспільне Полтава

"Вибір такого методу залежить від того, яка тема, кого вивчаємо. Якщо це письменники то треба розповісти щось таке цікаве і захопливе, щоб діти самі захотіли шукати інформацію про цього письменника і запам’ятовувати щось. Якщо ми говоримо з української мови, то безумовно є напрацювання, які дають змогу запам’ятовувати винятки до правил", — розповіла учителька української мови та літератури Анна Старчик.

"Кожен урок у нас цікавий. Навіть наскільки б нудним не був той твір, який ми проходимо з української літератури, Анна Іванівна змусить нас задатися такими питаннями, які я не впевнений, що навіть сам автор міг ставити", — говорить учень ліцею "Політ" Ярослав Колотієвський.

Школа
Урок української мови. Суспільне Полтава

Загалом чотири вчителі з Полтавщини здобули перемогу під час обласного етапу конкурсу "Учитель року" у номінаціях "Українська мова та література", "Фізика", "Географія" та "Образотворче мистецтво". Загалом долучилися 58 педагогів регіону, повідомляв начальник Полтавської ОВА у своєму Telegram-каналі Філіп Пронін.

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