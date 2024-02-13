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На Тернопільщині в останню дорогу провели воїна Василя Темірханова
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На Тернопільщині в останню дорогу провели воїна Василя Темірханова

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Похорон Василя Темірханова
Похорон у Настасові. Фото: Великоберезовицька селищна рада

На Тернопільщині у Настасові попрощалися із загиблим військовослужбовцем Василем Темірхановим.

Про це повідомили на сторінці громади.

Жителі громади зустріли кортеж із тілом бійця.

похорон воїна Василя Темірханова
Похоронна процесія. Фото: Великоберезовицька селищна рада

Чоловік навчався у Настасівській школі, а згодом здобув фах електрозварювальника у Тернопільському центрі професійно-технічної освіти.

Зустріч воїна Василя Темірханова
Зустріч загиблого бійця. Фото: Великоберезовицька селищна рада

Старший солдат загинув 9 лютого 2024 року, в результаті мінометного та артилерійського обстрілу, поблизу Авдіївки, що на Донеччині. Чоловікові було 26 років.

похорон Василя Темірханова
Похорон. Фото: Великоберезовицька селищна рада

"Василь був добрим, дружелюбним та щирим, завжди допомагав тим, хто цього потребував, мав багато друзів. Любив своїх братів та постійно піклувався про них. У школі йому подобались трудове навчання та образотворче мистецтво. Він любив життя та любив Україну, їй віддав останній свій подих", — йдеться у повідомленні.

боєць Василь Темірханов
Василь Темірханов. Фото: Великоберезовицька селищна рада

У Василя Темірханова залишились 3-річна донечка, дружина, мати, батько, брати.

Похорон Василя Темірханова
Похорон. Фото: Великоберезовицька селищна рада

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