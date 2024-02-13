На Тернопільщині в останню дорогу провели воїна Василя Темірханова

На Тернопільщині у Настасові попрощалися із загиблим військовослужбовцем Василем Темірхановим.
Про це повідомили на сторінці громади.
Жителі громади зустріли кортеж із тілом бійця.
Чоловік навчався у Настасівській школі, а згодом здобув фах електрозварювальника у Тернопільському центрі професійно-технічної освіти.
Старший солдат загинув 9 лютого 2024 року, в результаті мінометного та артилерійського обстрілу, поблизу Авдіївки, що на Донеччині. Чоловікові було 26 років.
"Василь був добрим, дружелюбним та щирим, завжди допомагав тим, хто цього потребував, мав багато друзів. Любив своїх братів та постійно піклувався про них. У школі йому подобались трудове навчання та образотворче мистецтво. Він любив життя та любив Україну, їй віддав останній свій подих", — йдеться у повідомленні.
У Василя Темірханова залишились 3-річна донечка, дружина, мати, батько, брати.