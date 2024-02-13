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На Закарпатті судитимуть шістьох громадян за підозрою у співпраці з окупаційною владою РФ на Херсонщині
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На Закарпатті судитимуть шістьох громадян за підозрою у співпраці з окупаційною владою РФ на Херсонщині

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На Закарпатті судитимуть шістьох громадян за підозрою у співпраці з окупаційною владою РФ на Херсонщині
Фото: Закарпатська обласна прокуратура | Facebook

На Закарпатті судитимуть шістьох жителів Херсонщини, яких підозрюють в колабораційній діяльності.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської обласної прокуратури.

За інформацією відомства, одного з обвинувачених правоохоронці затримали на підконтрольній Україні території. Чоловіка доправили на Закарпаття, де Ужгородський міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внести заставу.

Судовий процес щодо інших п’яти обвинувачених у колабораціонізмі відбуватиметься заочно.

"В червні 2022 року, після тимчасової окупації Херсону військовими РФ, громадяни обійняли посади молодших інспекторів і повинні були контролювали додержання режиму утримання ув’язнених в установі. Після звільнення міста українськими військовими, колаборантів, які покинули Херсон і продовжили працювати в інтересах ворога, оголосили в розшук", — йдеться у повідомленні.

Щодо шістьох жителів Херсонщини за фактом колабораційної діяльності Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти за ч. 7 ст. 111-1 КК УкраїниДобровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, а також добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України.

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