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Внаслідок вибуху гранати у Нікополі на Дніпропетровщині поранені двоє чоловіків
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Внаслідок вибуху гранати у Нікополі на Дніпропетровщині поранені двоє чоловіків

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Внаслідок вибуху гранати у Нікополі на Дніпропетровщині поранені двоє чоловіків
Внаслідок вибуху гранати у Нікополі поранені двоє чоловіків. Фото: Поліція Дніпропетровщини

12 лютого стався конфлікт між двома чоловіками у Нікополі на Дніпропетровщині, один кинув гранату під ноги іншому. Внаслідок вибуху обоє були травмовані.

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

Повідломлення про вибух правоохоронцям надійшло від продавця місцевого магазину. Як з'ясували поліцейські, між двома чоловіками виник конфлікт, внаслідок чого 44-річний фігурант дістав гранату та кинув його під ноги знайомому. На місці події поліцейські виявили двох чоловіків, один з яких потребував допомоги.

Внаслідок вибуху гранати у Нікополі на Дніпропетровщині поранені двоє чоловіків
Фото: Суспільне Дніпро

Правоохоронець наклав 53-річному потерпілому турнікет та викликав медиків. Під час надання первинної медичної допомоги у місті почався артобстріл й атаками дронами. Правоохоронці перенесли травмованого до службового автомобіля, відвезли у безпечне місце та передали медикам "швидкої".

Інші відвідувачі магазину не поранені.

Наразі слідчі з’ясовуються всі обставини події. Чоловіка затримали та повідомли про підозру за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115Замах на вбивство. Кримінального кодексу України.

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