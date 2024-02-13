На Полтавщині у лісі на дереві знайшли гранату

У Кременчуцькому районі жителі села Максимівка у лісі знайшли боєприпас. Про це йдеться на офіційному сайті поліції Полтавщини.

12 лютого жителі села Максимівка поряд з лісом виявили бойову гранату на дереві. Після виклику поліції на місце прибули вибухотехніки. Боєприпас вилучили і відправили на експертизу. Слідчі поліції встановлюють його походження, йдеться на сайті.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Незаконне поводження з бойовими припасами". Санкція від 3 до 7 років позбавлення волі.

Також в поліції нагадують правила поводження при виявлені боєприпасів. Зокрема:

у жодному разі не торкатися небезпечної знахідки;

негайно повідомити про знахідку до поліції (102) або рятувальникам (101);

позначити місце небезпеки;

попередити про небезпеку перехожих;

відійти від підозрілих предметів на безпечну відстань;

дочекатися прибуття екстрених служб та вказати місцезнаходження небезпечного предмета.

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