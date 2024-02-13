На Полтавщині у лісі на дереві знайшли гранату

У Кременчуцькому районі жителі села Максимівка у лісі знайшли боєприпас. Про це йдеться на офіційному сайті поліції Полтавщини.
12 лютого жителі села Максимівка поряд з лісом виявили бойову гранату на дереві. Після виклику поліції на місце прибули вибухотехніки. Боєприпас вилучили і відправили на експертизу. Слідчі поліції встановлюють його походження, йдеться на сайті.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Незаконне поводження з бойовими припасами". Санкція від 3 до 7 років позбавлення воліПозбавлення волі — це кримінальне покарання, що являє собою примусову ізоляцію злочинця від суспільства та тримання його в спеціалізованій установі з певним режимом відбування.
Також в поліції нагадують правила поводження при виявлені боєприпасів. Зокрема:
- у жодному разі не торкатися небезпечної знахідки;
- негайно повідомити про знахідку до поліції (102) або рятувальникам (101);
- позначити місце небезпеки;
- попередити про небезпеку перехожих;
- відійти від підозрілих предметів на безпечну відстань;
- дочекатися прибуття екстрених служб та вказати місцезнаходження небезпечного предмета.
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