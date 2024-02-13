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Смерть новонародженого через неналежне виконання професійних обов'язків: на Сумщині судитимуть лікарку
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Смерть новонародженого через неналежне виконання професійних обов'язків: на Сумщині судитимуть лікарку

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На Сумщині перед судом постане лікарка акушер-гінеколог Клінічного перинатального центру Пресвятої Діви Марії. Її обвинувачують у смерті новонародженого хлопчика через неналежне виконання професійних обов'язків.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у травні 2023 року о 4:20, 23-річна дівчина на 40 тижні вагітності була госпіталізована в акушерське відділення з переймами. Під час обстеження вагітної було зафіксовано незадовільне серцебиття плода. Подальший контроль за серцебиттям лікарка не проводила, відтак своєчасно не визначила відхилення від норми. О 7:20 ухвалили рішення про терміновий кесарів розтин.

Хлопчик був живий з двократним тугим обвиттям пуповини навколо шиї та справжнім вузлом пуповини. Проведені реанімаційні заходи були безрезультатними, о 7:48 годині констатовано біологічну смерть дитини, додали у прокуратурі.

Згідно з висновком експертизи, причиною смерті новонародженого є внутрішньоутробна асфіксія при народженні. У прокуратурі зазначили, що за умови постійного моніторингу, та своєчасного діагностування, смерті дитини можна було уникнути.

Про підозру лікарці повідомили у січні 2024 року.

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