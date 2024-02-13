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Будівництво литовцями школи-садка в Бучі: у міськраді розповіли деталі
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Будівництво литовцями школи-садка в Бучі: у міськраді розповіли деталі

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школа-дитсадок Буча
Проєкт сучасної школи-дитсадка в Бучі. Фото: Бучанська міська рада / Facebook

Литовські партнери не планують зупиняти проєкт будівництва нової школи-садочка в Бучі на Київщині.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Тристоронню угоду про створення сучасного навчального закладу підписали ще у квітні 2023 року між міськрадою та міжнародними компаніями BT Invest і BaltCap.

Для фінансування будівництва сторони створили благодійний фонд "Support Fund for Bucha School", який повинна була реалізувати Nullus — литовська дочірня компанія фонду BaltCap. Загальна вартість проєкту оцінювалась у 18 мільйонів євро.

"Через внутрішні проблеми з BaltCap, пов'язані з підозрою колишнього партнера у фінансовому шахрайстві, компанія Nullus вийшла зі складу засновників благодійної організації", — йдеться в повідомленні.

Над будівництвом нової школи у Бучі продовжить працювати "Support Fund for Bucha School". Його засновники заявили, що розроблений технічний проєкт вже проходить експертизу.

Також фонд залучатиме кошти від міжнародних донорів. Отримати дозвіл на будівництво планують вже в другому кварталі 2024 року.

Навчальний заклад знаходитиметься в мікрорайоні Нова Буча. Тут навчатиметься майже 900 дітей.

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