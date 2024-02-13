У Дніпрі судитимуть двох організаторів та 12 учасників злочинної групи, які налагодили роботу шахрайського call-центру та заволоділи коштами українців, які тимчасово проживають у Польщі.

Про це йдеться на сайті обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що підозрювані орендували приміщення у центрі міста, облаштували call-центр. Оператори центру зв’язувалися з громадянами України, які тимчасово проживають на території Польщі, нібито від справжніх місцевих банків.

Вони наголошували на необхідності завантажити додаток для захисту персональних даних, через який в подальшому дізнавалися інформацію про залишок коштів на банківському рахунку та відповідний код. Згодом переводили кошти на підконтрольні рахунки на території України або криптогаманці.

З метою прикриття незаконної діяльності фігуранти задіяли діючого правоохоронця, який отримував свій "відсоток".

Встановлено, що підозрювані ошукали 11 людей на мільйон гривень.

На банківські рахунки, нерухомість та автомобілі обвинувачених накладено арешт. За створення, керівництво злочинною організацією і участь у ній, а також шахрайство (частина 1, 2 статті 255, частина 4 статті 28, частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України) їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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