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У тимчасово захопленому Мелітополі окупанти заарештували 51-річну керівницю релігійної організації
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У тимчасово захопленому Мелітополі окупанти заарештували 51-річну керівницю релігійної організації

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У Мелітополі заарештували 51-річну керівницю забороненої на ТОТ релігійної організації
Місто Мелітополь. Фото з сайту Мелітопольської міської ради

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області окупанти заарештували 51-річну мешканку міста, керівницю релігійної організації.

Про це сьогодні, 13 лютого, повідомив очільник ЗОДА Іван Федоров.

За його словами, жінку звинувачують у публічній дискримінації російської армії.

"За їхньою версією, ще влітку 2023-го року, жінка провела зібрання з парафіянами й керуючись "мотивами політичної ненависті" повідомила "неправильну" інформацію щодо окупаційних військ", — повідомив очільник ЗОДА Іван Федоров.

Окупаційні правоохоронні органи затримали жінку, наразі вирішується питання щодо обрання для неї запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Слідчі дії тривають.

Що відомо про релігійну ситуацію на ТОТ Запорізької області

7 грудня 2023 року стало відомо, що окупаційна влада РФ заборонила діяльність Української Греко-Католицької Церкви на окупованій частині Запорізької області, про це повідомили у Департаменті інформації УГКЦ.

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