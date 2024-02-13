У колабораціонізмі та виправдовуванні дій РФ підозрюють так званого "заступника міністра цифрового розвитку та масових комунікацій" Херсонської області.

Про це йдеться в Telegram пресслужби обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що у вересні 2022 року він погодився обійняти псевдопосаду та створив власний Telegram-канал, де розповсюджує проросійські наративи щодо "знищення націоналістів.

"Підозрюваний неодноразово надавав інтерв’ю для російських засобів масової інформації щодо підтримки дій РФ, необхідності інтеграції окупованих територій та створення позитивного іміджу, дискредитації ЗСУ та української влади", — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в поліції області на сторінці у Facebook, напередодні деокупації Херсона, чоловік втік до тимчасово окупованого Генічеська та продовжує вести свою "діяльність". За це йому може загрожувати до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше співробітники Служби безпеки України викрили організаторку незаконного референдуму РФ на Херсонщині, яка під виглядом ВПО переховувалась у Кривому Розі. Жительку Новокаховської громади підозрюють у колабораціонізмі.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.