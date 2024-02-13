Qırım MC ve Aquar şeeriniñ Prokurorlığı, “Millet” propaganda qırım telekanalınıñ mahsus programmasınıñ alıp barıcısı ve mühbirine şübe bildirdi. O, Ukrainadaki cenkni aqlamağa ve duşmannen işdeşlik yapmağa şübelene.

QMC Prokurorlığı bu aqqında haber berdi.

Onıñ areketlerini, Ukraina CQniñ 111-1. maddesiniñ 6. qısımı ve 436-2. maddesiniñ 3. qısmı (duşmannen işdeşlik faaliyeti ve RFnıñ Ukrainağa qarşı silâlı tecavuzını aqlama, qanuniy olğanını tanıma, onıñ iştirakcilerini qaramanlaştırma) olaraq tanındı. Bu maddelerge binaen o, 12 senege maküm etile bilir.

Müessise, şübelengen insannıñ adını bldirmedi. Amma Suspilne Qırımnıñ menbaları haber berdiler ki, Ayşe Şulakova aqqında laf etemiz.

Şu cümleden, "Millet" telekanalında Şulakova, işğalcilerniñ rus tecavuzı kibi qanunsız areketlerini destek ete, silâlı tecavuznı "hayriye ve mudafaa" olaraq tanıy.

"Alıp barıcı", RFnıñ propaganda fikirlerini er vaqıt bildire. Mustaqil ve suveren devletniñ topraqlarına tecavuznıñ "pozitif körünişi"ni yaratmağa yardım ete ve böylece duşmannıñ silâlı tecavuzını aqlay", — dep bildirildi.

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