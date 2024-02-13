Жителя села Хмільник Берегівського району суд визнав винним за підозрою в скоєнні замаху на зґвалтування малолітньої.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської обласної прокуратури.

За інформацією відомства, обвинуваченого у замаху на зґвалтування малолітньої дівчинки засудили до 11 років позбавлення волі. Також дані чоловіка внесуть до Єдиного реєстру засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

"Інцидент стався у вересні 2023 року у Виноградові. Обвинувачений зустрів потерпілу на одній із вулиць міста, почав чіплятися, оголив перед нею свій статевий орган і намагався зґвалтувати. Дівчинка змогла втекти від кривдника та одразу ж розповіла про те, що сталося, матері, яка й звернулася до правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що закарпатець у 2022 році був засуджений за крадіжку майна та на момент вчинення нового злочину відбував іспитовий термін покарання. Чоловік перебуватиме під вартою до набрання вироком законної сили.

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