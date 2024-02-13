У ніч на 13 лютого війська РФ атакували дронами-камікадзе Дніпро. Про це повідомив Сергій Лисак начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт, одна з теплоелектростанцій припинила виробництво електроенергії, зазначили в компанії ДТЕК. Без централізованого опалення у місті понад 400 будинків.

Що кажуть місцеві жителі та коли відновить свою роботу енергообʼєкт — у матеріалі Суспільного.

Місцева жителька Валентина розповідає: від вибухів у її квартирі тряслися вікна.

"Почули удар, сирена пробула а потім удар один був. Ми з онукою вийшли в тамбур і там заховалися. Нарахували з нею 6 ударів", – каже вона. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт, одна з теплоелектростанцій припинила виробництво електроенергії, зазначили в компанії ДТЕК. Місцева жителька Ольга каже: після вибухів у її будинку зникло опалення.

"Одразу виходить опалення, як пішла пара зі станції, вони вимкнули одразу, напір води ніби пропав, потім таке. Всі сигналізації спрацювали на автівках. Я ж кажу, відкривалися вікна", – каже жінка.

"У нас зникло тепло і вода. Світло є. Після оцих ударів зникло тепло, і вода одразу. Коли воно притихло я почав руки мити, і вже вода, тиск зник", – розповів місцевий житель Олександр.

За словами директора департаменту житлового господарства Сергія Файфера, у Дніпрі без опалення нині 224 багатоповерхівки, які обслуговують комунальні підприємства міста. Без водопостачання – 150 будинків.

"Там де відсутня вода, там 10 колонок працює. Також додатково розгорнуто два пункта видачі води. Мешканці зможуть набрати", – зазначив він.

Також за словами Сергія Файфера, на даний час воду із систем зливати не будуть.

"Систему опалення, де обслуговують комунальні підприємства, було прийнято рішення на даний час не зливати, будемо відстежувати температурний режим. Якщо температура буде критична, тоді ми почнемо зливати будинки. На даний час будинки не злиті, в будемо чекати, як нам обіцяють, що вже на завтра будуть надавати тепло", – каже директор департаменту житлового господарства.

Директор департаменту житлового господарства Сергій Файфер. Фото: Суспільне Дніпро

Окрім цього без теплопостачання та води нині 100 будинків ОСББ та ЖБК, а також орієнтовно 50 будинків приватних управителів, розповів начальник організаційного відділу з питань самоорганізації населення Владислав Макарець.

"На вихідні очікується мінус, якщо реалії покажуть, що у нас немає можливості відновити теплопостачання, то треба буде будинкам, що мають верхню розводку, спустити воду до рівня квартир. Ми рекомендуємо за ці день-два, перевірити технічну можливість спуску системи, щоб у випадку надзвичайної ситуації оперативно відреагувати. Якщо морози будуть великі і триватимуть день-два, то це може призвести до розриву системи", – повідомив він.

Начальник організаційного відділу з питань самоорганізації населення Владислав Макарець. Фото: Суспільне Дніпро

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