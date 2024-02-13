На Черкащині на смерть збили пішохода

На Звенигородщині під колеса авто втрапив чоловік. У результаті автопригоди пішохід загинув на місці.
Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.
Фото: Поліція Черкаської області
"Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Юрківка Звенигородського району. Увечері 12 лютого 67-річний водій легкового автомобіля наїхав на чоловіка".
Фото: Поліція Черкаської області
Від отриманих тілесних ушкоджень пішохід загинув на місці пригоди.
"Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого", — пояснила Зоя Вовк.
Слідство триває.
Фото: Поліція Черкаської області
Фото: Поліція Черкаської області
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