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На Львівщині зросла захворюваність на кашлюк: у 2023 році зафіксували 85 випадків недуги
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На Львівщині зросла захворюваність на кашлюк: у 2023 році зафіксували 85 випадків недуги

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На Львівщині зросла захворюваність на кашлюк: у 2023 році зафіксували 85 випадків недуги
Вакцинація в одній із амбулаторій сімейної медицини . Фото: УНІАН

На Львівщині у 2023 році зареєстрували 85 випадків кашлюку. Водночас у 2022-му був лише один випадок хвороби. 23 випадки захворювання цього року виявили у немовлят до одного року, 18 — у малюків від народження до 4-х років та 26 випадків — у дітей 5-9 років.

Про це Суспільному розповіла заступниця генерального директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Марія Озірковська.

Кашлюк – це бактеріальне захворювання, яке перебігає під виглядом затяжного бронхіту і супроводжується важкими нападами кашлю. На початку ХХ століття, до впровадження вакцинації, хвороба була однією з основних причин смерті в перші роки життя дитини.

“Хоча смертність від кашлюку є і до сьогодні. Зокрема, на Львівщині минулого року ми також мали один випадок смерті від кашлюку дитини віком один місяць. Власне, ця хвороба найбільш небезпечна для діток до одного року”, — каже Марія Озірковська.

Джерелом інфекції, за словами лікарки, є хвора людина. Шлях передачі — повітряно-крапельний. Інкубаційний період зазвичай триває 7-14 днів, може бути і до 21 дня. Симптоми хвороби у перші два тижні нагадують гострі респіраторні захворювання та супроводжуються невисокою гарячкою і сухим кашлем.

“Наступний період захворювання триває 4-6 тижнів і його називають періодом спазматичного кашлю. Це приступи, коли дуже важко набрати повітря, кашель закінчується глибоким вдихом, з голосним характерним свистом. І ці напади супроводжуються посинінням обличчя або крововиливом кон'юнктиви. Небезпека для новонароджених і маленьких діток у тому, що може виникнути зупинка дихання і можуть бути генералізовані судоми”, — пояснила епідеміологиня.

Та додала, що на Львівщині у 2023 зареєстрували 85 випадків кашлюку, з них 81 – у дітей. Найбільше хворих було у Львівському районі — 24, у Яворівському — 18, Стрийському — 15, Червоноградському — 12, Золочівському — 4, Самбірському — 9 та у Дрогобицькому — 3 випадки.

“Основний захист від кашлюку – вакцинація. Щеплення проводять у два, чотири та шість місяців і наступна ревакцинація — у 18 місяців. Таким чином маємо захист дитини, який триває щонайменше п’ять років”, — зазначила Марія Озірковська. Та наголошує, що серед тих, хто захворів минулоріч, 52 дитини були не вакциновані, а 27 — вакциновані з порушенням календаря щеплень.

За словами лікарки, рекомендована вакцинація і вагітним жінкам, її проводять у другому-третьому триместрі вагітності. При чому проводити вакцинацію потрібно при кожній вагітності. Також радять щеплення дорослим, в чиїх родинах очікують народження дитини, щоб створити ефект "кокону".

“Це потрібно для того, щоб дитинка, яка після пологового будинку повертається в свою рідну оселю, не мала ризику захворіти”, — резюмує лікарка.

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