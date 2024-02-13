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У Вінниці учасниця бойових дій викладає для школярів уроки з військової підготовки
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У Вінниці учасниця бойових дій викладає для школярів уроки з військової підготовки

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У Вінниці учасниця бойових дій Юлія Щербань навчає школярів розпізнати міни, вибухівки, надавати першу домедичну допомогу. З вересня 2023 року жінка викладає предмет "Захист України" в одному з навчальних закладів міста.

На свої уроки з військової підготовки Юлія Щербань запрошує фахівців поводження і безпеки з мінно-вибуховими предметами, аби розповідали учням основні правила поведінки під час надзвичайних ситуацій.

"Знайомимо учнів з різними професіями. Обовʼязково — медицина, поводження зі зброєю, що таке безпілотники. Якщо вони будуть це знати, зможуть пояснити про знахідки спецслужбам, це потрібно для них", — переконана Юлія Щербань.

У Вінниці учасниця бойових дій викладає для школярів "Захист вітчизни"
Фото: Суспільне Вінниця

На один з уроків завітав побратим жінки, заступник директора центру розмінування України Валентин Нечко, який займається гуманітарним розмінуванням звільнених територій України. За його словами, міни — зброя, яка буде небезпечною навіть після деокупації територій і після завершення війни.

"Проводимо навчання населення, що потрібно робити для того, щоб в мирному житті не стати калікою через "залишки війни". Для дітей основне правило — не підходь, не чіпай, телефонуй. В жодному випадку не заходити на небезпечну територію", — розповів Валентин Нечко.

У Вінниці учасниця бойових дій викладає для школярів "Захист України"
Фото: Суспільне Вінниця

Окрім азів з мінної безпеки, учні навчаються надавати домедичну допомогу. Як розповів бойовий медик Євген Уманець, за останні 5 місяців такі заняття провели для 2500 тисяч учнів. Долучаються і вчителі.

"Всі, хто пройшли ці заняття, вже не можуть сказати: "Я не знав, що зробити". Це основи, алгоритми, які повинна людина знати. Звісно страшно, боляче, декого лякає кров, але врятувати сусіда — наш обовʼязок", — зазначив Євген Уманець.

У Вінниці учасниця бойових дій викладає для школярів "Захист України"
Фото: Суспільне Вінниця

"Якщо щось трапиться, треба уміти надавати першу допомогу. Це цікаво, ми давно так на уроках не сиділи, на ці хочеться найбільше ходити!", — пояснила Катерина Шевчук.

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