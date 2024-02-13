Пам'ятний знак загиблим бійцям Сил спеціальних операцій і Олександру Кулику та Владиславу Гудачеку відкрили у Рівному 13 лютого на вулиці, названій їхніми іменами. Вони жили у сусідніх будинках, навчалися в одній школі. Обидва загинули на Донеччині у 2022 році.

Пам'ятний знак Олександру Кулику і Владиславу Гудачеку встановили у мікрорайоні Боярка на вулиці, яку з 2022 назвали на їхню честь. Його поява — ініціатива мам загиблих бійців.

Фото: Суспільне Рівне

Владислав Гудачек. Фото: Суспільне Рівне

Мама Владислава Гудачека Марія. Фото: Суспільне Рівне

Під час відкриття пам'ятного знака мама Владислава Гудачека Марія зазначила, що він з дитинства мріяв про військову службу:

"Займався плаванням, мав гарні перспективи, але закинув, щоб повністю присвятити себе військовій справі. Він був трохи закритим і я думала, що навіть друзів не має, насправді — їх було багато, дуже любив спілкування, завжди був на позитиві. Казав, що в 20 років став лейтенантом, у 40 — буде генералом. Вірив, що мрії завжди здійснюються і йшов до своєї мети".

Олександр Кулик. Фото: Суспільне Рівне

Мама Олександра Кулика Людмила. Фото: Суспільне Рівне

Олександру Кулику було 26, він мав освіту економіста. Але замість працювати за фахом — пішов служити за контрактом, розповіла його мама Людмила:

"Він завжди казав: «Захист Батьківщини — це головне, йде епоха воєн й економіка — не на часі. Хто, як не ми, хлопці, маємо захищати державу». А я ще сварилась й питала, скільки можна бути на контракті, уже 30-ка — дівчину б знайшов. Він сміявся на це й казав: «Моя наречена — Україна!». Я так і написала на надгробку віршем: «Вишиванку твою і весільний букет я поклала в твою домовину, бо любив над усе, із малесеньких літ, наречену свою Україну»".

Фото: Суспільне Рівне

Обидва бійці жили в сусідніх будинках, навчалися в одній школі № 27. Однокласник Владислава Гудачека Станіслав Пехотін зі шкільного життя пригадав:

"Він щодня приносив у школу яблука. Ми сміялися, що постійно їх їсть, а він казав, що зате проживе до ста років. Він добре вчився, хоч був непосидючий, знав добре історію. Дуже добрі про нього спогади".

Фото: Суспільне Рівне

На відкритті пам'ятника були присутні родичі, знайомі та побратими бійців:

"Вони були лідерами, вели за собою хлопців. Завдяки їм інші хлопці переставали вагатися, ставали впевненішими. Вони загинули в бою, маємо їх пам'ятати, а хлопці, які служать — рівнятись на них".

Фото: Суспільне Рівне

Владислав Гудачек і Олександр Кулик загинули при виконанні бойового завдання на Донеччині. У Рівному з ними прощалися 30 квітня 2022 року.

Олександрові Кулику було 26 років, Владиславу Гудачеку — 21 рік.

В липні 2022 року колишню вулицю Макарова, на якій вони жили, назвали їхніми іменами.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook