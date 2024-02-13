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На Львівщині викрили лікаря, підозрюваного у видачі фейкової довідки за хабар
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На Львівщині викрили лікаря, підозрюваного у видачі фейкової довідки за хабар

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На Львівщині викрили лікаря, підозрюваного у видачі фейкової довідки за хабар
Затримання лікаря у шпиталі, 9 лютого 2024. Фото: пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

Правоохоронці Львівщини викрили лікаря-хірурга, якого підозрюють у хабарництві. За даними слідства, медик обіцяв ухилянтові забезпечити позитивне рішення комісії щодо непридатності за 5000 доларів США.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними правоохоронців, лікар одного з обласних госпіталів обіцяв військовозобов’язаному позитивне рішення військово-лікарської комісії щодо його непридатності. За це клієнт мав заплатити 5000 доларів США.

Лікаря затримали в п’ятницю, 9 лютого, після одержання 5 000 доларів хабаря. Гроші вилучили й обшукали робоче місце хірурга.

Медикові повідомили про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

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