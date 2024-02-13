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На Волині зросла захворюваність на COVID-19
КОРОНАВІРУСРегіони

На Волині зросла захворюваність на COVID-19

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За тиждень з 5 по 11 лютого в області захворюваність на COVID-19 зросла на 35%. Серед захворілих — 63% становлять діти до 17 років.

За цей час зареєстрували 71 випадок COVID-19, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на ГРВІ знизилася на 3,7%. Госпіталізовані 153 людини, із них восьмеро – з COVID- 19. Із загальної кількості госпіталізованих понад 35% – діти.

З початку епідсезону, 2 жовтня 2023 року і до тепер, на ГРВІ в області перехворіли понад 111 тисяч людей. Це становить 11% населення області та на 37% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років.

Всього з початку епідсезону на Волині вакциновані від грипу понад 2 200 людей, із них 60% – із групи ризику — це персонал медичних закладів, діти, люди з хронічними захворюваннями та віком понад 65 років.

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