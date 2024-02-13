Відремонтував тротуар зі збитками: на Київщині викрили директора підприємства

На Київщині правоохоронці викрили очільника підприємства. Його підозрюють у тому, що він розтратив бюджетні гроші.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що Фастівська окружна прокуратура повідомила про підозру директору підприємства. Йому висунули звинувачення за фактами заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення.

Слідство встановило, що під час будівництва тротуару у одному з сіл Фастівського району, підозрюваний не дотримався умов договорів. Підрядник завищив у відповідних актах та довідках обсяги використаної асфальтобетонної суміші, а також вартість фактично виконаних робіт.

"Відтак підряднику безпідставно перераховано понад 270 тисяч гривень бюджетних коштів, чим завдано збитки громаді", — йдеться у повідомленні.

За ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до п'яти років позбавленням волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Що відомо про випадки зловживання службовим становищем та розтрату бюджетних коштів у Києві та області

Суд відсторонив від посади начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської райдержадміністрації. Правоохоронці підозрюють посадовця у розтраті 800 тисяч гривень бюджетних коштів, які виділялися на капітальний ремонт найпростішого укриття.

На Київщині судитимуть посадовця відділу освіти однієї з міськрад та керівника будівельної фірми за розтрату бюджетних коштів на облаштуванні укриття. За даними правоохоронців, під час ремонту сховища в дитсадку привласнили понад 80 тис. грн.

Бучанська окружна прокуратура скерувала до суду звинувачення стосовно незаконного привласнення майже півмільйона гривень бюджетних коштів Коцюбинської селищної ради. Звинувачують підрядницю, яка мала зробити ремонт прибудинкової території.

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У Києві прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора підрядної організації, якого підозрюють у привласненні 4 млн грн під час капітального ремонту футбольного поля.

Також правоохоронці викрили столичних посадовців на розкраданні грошей під час ремонту асфальтобетонного покриття у Солом'янському районі. У бюджеті недорахувалися майже 5 млн грн.