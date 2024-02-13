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У Житомирі волонтери роблять із тентів волокуші для поранених українських військових
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У Житомирі волонтери роблять із тентів волокуші для поранених українських військових

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У Житомирі троє чоловіків роблять волокуші для поранених українських військових — ноші вони виготовляють із тентів для причепів вантажівок.

Організував виробництво підприємець Олексій Серпутько. Чоловік займається виготовленням гнучких вікон, а кілька місяців тому разом із батьком почав виготовляти волокуші для поранених військових. Упродовж трьох місяців чоловіки консультувалися з військовими та віддавали готові ноші на полігони. Нині першу партію волокуш відправили на фронт.

"Ми робили ці волокуші, пробували різні варіанти, віддавали медикам. Хлопці їх випробовували, тягнули – десь, наприклад, вони порвалися – ми одразу вносили корективи. І ось таким чином у нас вийшла така волокуша. Свою функцію вона виконує точно не гірше, аніж якась дорога чи дешева подібна річ. Суть і завдання у неї одне – тягнути "трьохсотого" бійця з поля бою. Дай боже, щоб вони були не потрібні, але..", — говорить Олексій Серпутько.

Олексій Серпутько
Олексій Серпутько. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

У Житомирі волонтери роблять із тентів волокуші для поранених українських військових
Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

За словами чоловіка, технологія виготовлення доволі проста. На виготовлення одного виробу йде близько години. Конструкція передбачає максимальну зручність використання. Розробники подбали і про поранених і про тих, хто буде витягувати їх з поля бою.

"Наприклад, лягає людина і голова знаходиться ось тут – волокуша піднімається і її частина закриває голову пораненого, щоб на голову нічого не ляпало, не летів бруд і так далі. Так само продумали систему, щоб не з'їжджали ноги. Тут все максимально просто – ми не придумували нічого такого особливого, бо, як на мене, на щось складне, якусь складну систему не буде часу у військових", — розповів Олексій.

У Житомирі волонтери роблять із тентів волокуші для поранених українських військових
Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

У Житомирі волонтери роблять із тентів волокуші для поранених українських військових
Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Над виготовленням волокуш працює три людини, у кожного своє завдання. Дмитро займається розкроюванням тентів та формує отвори під люверси – кріплення для ручок. Після цього заготовки паяють – роблять борти, закріплюють ручки та фіксатори для пораненого.

"Ви самі розумієте, який стан зараз у нас в країні. Без цього ніяк – треба допомагати, чим можеш. Хтось, наприклад, може збирати на бронежилети, на якусь амуніцію. Ми допомагаємо тим, чим займаємося і що вміємо. Як можемо, так і допомагаємо", — каже Дмитро.

Дмитро
Дмитро. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

У Житомирі волонтери роблять із тентів волокуші для поранених українських військових
Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Матеріал для волокуш чоловіки купують за гроші, зібрані волонтерами. Олексій Серпутько говорить, що вони готові робити стільки волокуш, скільки попросять військові.

"Командири, можливо ви мене побачите, почуєте – якщо є потреба у таких речах – набирайте мене, подзвоніть, ми зробимо все, що зможемо. Зберемо гроші, знайдемо, зробимо і відправимо туди, куди треба. Хай воно, звісно, краще не знадобиться, але це така річ, яка на передку сьогодні потрібна однозначно", — сказав Олексій.

Звертатися до волонтерів щодо волокуш можна за номером телефону: 098-043-96-60 Сергій.

У Житомирі волонтери роблять із тентів волокуші для поранених українських військових
Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Раніше Суспільне розповідало, що у селищі Вакуленчук на Житомирщині волонтерки шиють адаптивний одяг для воїнів ЗСУ, які лікуються у госпіталях.

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