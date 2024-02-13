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Лікують фантомні болі: як у Вінниці проходять реабілітацію поранені оборонці
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Лікують фантомні болі: як у Вінниці проходять реабілітацію поранені оборонці

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12 військових проходять лікування у центрі болю та реабілітації "Прометей", який у Вінниці відкрили троє місцевих жителів. Лікування фантомного болю відбувається завдяки новітнім технологіям, які запозичили у США та Ізраїлю.

Про це Суспільному розповів один із співзасновників центру Святослав Ніколайчук. Заняття безкоштовні.

Лікують фантомні болі: як у Вінниці проходять реабілітацію поранені оборонці
"Є інше обладнання боротьби з хронічним болем це і підвісні системи й різні велотренажери. Ми зараз у процесі ліцензування у нас навчання зараз", — сказав Ніколайчук.

Прийшов сюди, аби зменшити фантомний біль у кінцівці, сказав військовослужбовець Яким.

"Маму гомілку стискає, то таке відчуття, що нога бетоном залита, то щиколотку ріже. Вночі дуже часто, коли хочеш спати, а воно кожні дві секунди дає про себе знати. І вночі я беру милиці й хочу щоб втомитися і заснути хоч на трішки", — розповів Яким.
Лікують фантомні болі: як у Вінниці проходять реабілітацію поранені оборонці
Фото: Суспільне Вінниця

Суспільному розповідає, був сапером. Поранення отримав у грудні 2023-го. У Роботино їх накрило мінометним вогнем. Постампутальний біль чоловіку лікують за допомогою спеціального обладнання, зазначила лікарка фізичної й реабілітаційної медицини Катерина Ксенчина. У нього вже другий сеанс реабілітації.

Лікують фантомні болі: як у Вінниці проходять реабілітацію поранені оборонці
Фото: Суспільне Вінниця

Використовують у реабілітаційному центрі для лікування фантомних болей і метод віртуальної реальності. У цей час мозок людини забуває про біль, каже Катерина Ксенчина.

Лікують фантомні болі: як у Вінниці проходять реабілітацію поранені оборонці
Фото: Суспільне Вінниця

Святослав Ніколайчук — ветеран російсько-української війни. Він та ще двоє лікарів Дмитро Дмитрієв і Сергій Коваленко й заснували центр лікування болю та реабілітації "Прометей". З обладнанням допомогли небайдужі, з ремонтом у приміщенні допомогла міська влада, каже Дмитро Дмитрієв. Задум втілювали у життя протягом року.

Працює центр за попереднім записом. Довіз пацієнтів беруть на себе, каже Дмитро Дмитрієв. Нині у них на реабілітації 12 військових.

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