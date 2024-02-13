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"Його очі залишилися такі самі, тільки вже дивляться інакше": історія рідних полоненого нацгвардійця із Запоріжжя
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"Його очі залишилися такі самі, тільки вже дивляться інакше": історія рідних полоненого нацгвардійця із Запоріжжя

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Руслан Кривошеєв, полонений військовослужбовець Нацгвардії
Руслан Кривошеєв, полонений військовослужбовець . Фото: особистий архів родини Кривошеєвих

Руслан Кривошеєв — військовослужбовець Нацгвардії. Разом із іншими українськими захисниками потрапив у полон з Азовсталі. Далі була Оленівка, згодом — утримання на території РФ. Через 21 місяць полону, 8 лютого 2024 року, Руслан повернувся в Україну під час обміну військовополонених.

Жителька Запоріжжя Вероніка Кривошеєва розповідає, її син пішов служити за контрактом у 2020 році. Був водієм в одній із бригад Нацгвардії. Початок повномасштабної війни чоловік зустрів в Маріуполі, там разом з іншими військовими боронив Азовсталь:

"Його очі залишилися такі самі, тільки вже дивляться інакше": історія рідних полоненого нацгвардійця із Запоріжжя
Вероніка Кривошеєва, мати Руслана. Фото: Суспільне Запоріжжя
"В полон він потрапив 17 травня. Він мені подзвонив і сказав, що ми складаємо зброю, і виходимо в полон. Після того жодного дзвінка, ніде, нічого".
"Його очі залишилися такі самі, тільки вже дивляться інакше": історія рідних полоненого нацгвардійця із Запоріжжя
Руслан Кривошеєв, військовослужбовець. Фото: особистий архів родини Кривошеєвих

В полоні Руслан пробув 21 місяць. Його двоюрідна сестра Анастасія Стрельбицька розповідає, коли окупанти хотіли їх покарати — змушували по шість годин сидіти навприсядки. Та найстрашніше, за її словами, брат пережив в Оленівці:

"Його очі залишилися такі самі, тільки вже дивляться інакше": історія рідних полоненого нацгвардійця із Запоріжжя
Анастасія Стрельбицька, двоюрідна сестра Руслана. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Він не хоче згадувати і ми про то навіть не питали, це Оленівка. Єдине, що він сказав: “Гірше ніж там, більш ніде не може бути”. Він там був 21 день, після цього його перевезли вже в іншу колонію. І там вже було трошки краще, ніж Оленівці".
"Його очі залишилися такі самі, тільки вже дивляться інакше": історія рідних полоненого нацгвардійця із Запоріжжя
Фото Руслана в телефоні. Фото: Суспільне Запоріжжя

Близько двох років, поки її брат був в полоні, Анастасія брала участь в акціях на підтримку військовополонених — в Запоріжжі, Дніпрі, Києві та інших містах:

"Його очі залишилися такі самі, тільки вже дивляться інакше": історія рідних полоненого нацгвардійця із Запоріжжя
Анастасія Стрельбицька на акції "Не мовчи! Полон вбиває", Запоріжжя, 3.02.2024. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Ми не думали, що все закінчиться тим, що вони вийдуть з Азовсталі, що вони потраплять в полон. І якщо з початку ми розраховували на 1-4 місяці. Як нам обіцяли. То вже потім, через пів року ми зрозуміли, що там буде дуже довго, буде дуже затягнуто. Треба нам якось об’єднуватись, і допомагати нашим хлопцям. Боротися за них, як вони боролися за нас".
"Його очі залишилися такі самі, тільки вже дивляться інакше": історія рідних полоненого нацгвардійця із Запоріжжя
Вероніка Кривошеєва з сином Русланом після полону. Фото: особистий архів родини Кривошеєвих

Мати Руслана вірила до останнього, що побачить сина:

"Кожний обмін — це був приговор. Але ми намагалися все одно триматись, і я вірила до останнього, що він прийде".

Звільнення Руслана з російського полону родина дочекалася 8 лютого 2024 року:

"Його очі залишилися такі самі, тільки вже дивляться інакше": історія рідних полоненого нацгвардійця із Запоріжжя
Родина Кривошеєвих зустрічає Руслана після полону. Фото: особистий архів родини Кривошеєвих
"Перша дізналася племінниця. Прибігла, сказала, що поміняли Руслана, але в списках його ще не було. Потім через дві хвилини подзвонили з СБУ і сказали, що так, мій син вдома, в Україні. Крик, сльози, і просто не розуміли, що це відбулося".

Нині Руслан Кривошеєв на реабілітації, каже його сестра Анастасія:

"Його очі залишилися такі самі, тільки вже дивляться інакше": історія рідних полоненого нацгвардійця із Запоріжжя
Анастасія Стрельбицька з братом Русланом. Фото: особистий архів родини Кривошеєвих
"Він розповідав багато, а ми на нього дивилися. Його очі, вони залишилися такі самі голубі, тільки вже дивляться інакше".

Що відомо про обмін полоненими 8 лютого

Україна 8 лютого провела 51-й обмін військовополоненими — повернула з російського полону 100 людей. Зокрема, з російського полону повернулося два бердянця.

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