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В "ДНР" засудили українського бойового медика Владислава Ляшука та двох військових Андрія Баликіна й Андрія Каїрського
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В "ДНР" засудили українського бойового медика Владислава Ляшука та двох військових Андрія Баликіна й Андрія Каїрського

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Бойвий медик Владислав Ляшук та український військовий Баликін Андрій
Фото: Слідчий комітет Російської Федерації

13 лютого "суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив до 28 років колонії суворого режиму бойового медика Владислава Ляшука та українського військового Андрія Каїрського, а Андрія Баликіна — до 26 років.

Про це повідомив Слідчий комітет Російської Федерації.

Українського бойового медика морської піхоти 36 окремої бригади ЗСУ Ляшука та снайпера Баликіна в окупації звинуватили у тому, що вони, нібито, вбили двох людей у Маріуполі.

"У березні 2022 року Баликін за наказом Ляшука з гвинтівки зробив один постріл у чоловіка, який знаходився поряд з місцем їх дислокації. Чоловік загинув. Крім того, у квітні 2022 року Баликін за наказом Ляшука вимагав від навідника БТР Олександра Ковалика стріляти по машині. Ковалик з кулемета стріляв по машині, в який був чоловік, він загинув", — йдеться у повідомленні комітету

За даними російського Слідкому, українського військового Андрія Каїрського, звинуватили у тому, що він, нібито, в березні 2022 року у Маріуполі вбив двох затриманих чоловіків, встреливши з автомата їм у голови.

Відео з Каїрським комітет не оприлюднив.

Що відомо про "суди" в окупації

За вересень 2023 року у псевдореспубліках терористи "Л/ДНР" засудили 19 українських військових, за жовтень 2023 — 24. У листопаді 2023 — 27. У грудні 2023 — 18. У січні 2024 року повідомили про вироки фейкових судів щодо 6 українських військових. У лютому 2024 року — 36, з них 33 були засуджені одночасно. В окупованих Росією частинах Донецької та Луганської областей українських військових "звинувачують" та "судять" так звані суди за однаковими сценаріями, це або вбивство цивільних через неприязнь, замаху на вбивство або пошкодження майна.

В Росії вперше засудили українського військового, це сталось в листопаді 2023 року Південний окружний військовий суд засудив військовополоненого Антона Чередника до 19 років виправної колонії суворого режиму з відбуванням перших трьох років у в'язниці. Чоловік служив у морській піхоті, у квітні 2022 року опинився у полоні під час боїв за Маріуполь.

На суди окупантів над українськими військовими реагував омбудсман Дмитро Лубінець, він називав статті надуманими, а самі "суди" порушенням права на справедливий судовий процес.

"Ці вироки суду "ДНР" є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. Донеччина є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території", — заявляв Дмитро Лубінець.

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