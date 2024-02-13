Співробітники Служби безпеки України викрили організаторку незаконного референдуму РФ на Херсонщині. Жительку Новокаховської громади підозрюють у колабораціонізмі.

Про це у Telegram повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, жінка входила до російського "виборчкому" у захопленому на той час селищі Веселе Каховського району. Вона у супроводі озброєних військових РФ обходила домівки і закликала місцевих жителів "проголосувати за приєднання" до Росії.

Після деокупації, під виглядом переселенки виїхала до Кривого Рогу, де оформила документи на отримання соціальних виплат і житла, йдеться у повідомленні відомства.

У результаті стабілізаційних заходів співробітники СБУ викрили зловмисницю і затримали.

Наразі вона під вартою, загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Також поліція повідомила про підозру у колабораційній діяльності 56-річній жительці Херсона, яка добровільно обійняла посаду так званої "очільниці управління праці й соцполітики Херсона".

Раніше в прокуратурі повідомили, що судитимуть за пособництво РФ так звану "голову Новотроїцького муніципального округу".

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.