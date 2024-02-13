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Пропагандистці з кримського телеканалу "Міллєт" повідомили про підозру у виправдовуванні війни в Україні
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Пропагандистці з кримського телеканалу "Міллєт" повідомили про підозру у виправдовуванні війни в Україні

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Ведуча телеканалу "Міллєт" Айше Шулакова
Ведуча телеканалу "Міллєт" Айше Шулакова. Фото: YouTube/Millet Channel

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя повідомила про підозру у виправдовуванні війни в Україні та колабораційній діяльності кореспондентці та ведучій авторської програми пропагандистського кримського телеканалу "Міллєт".

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Про це повідомляє прокуратура АРК.

Її дії кваліфіковані за ч. 6 ст. 111-1 та ч. 3 ст. 436-2 КК України (колабораційна діяльність та виправдовуванння, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників ). За цими статтями підозрюваній загрожує до 12 років ув'язнення.

У відомстві не вказали ім'я підозрюваної, але джерела Суспільного Крим підтвердили, що йдеться про Айше Шулакову.

Зокрема, Шулакова на каналі "Міллєт" підтримує незаконні дії окупантів стосовно повномасштабного російського вторгнення, представляючи збройну агресію як "благородну та оборонну".

"Ведуча" систематично просуває пропагандистські наративи РФ та сприяє створенню "позитивного ефекту" від вторгнення на територію суверенної й незалежної держави, виправдовуючи у такий спосіб збройну агресію ворога", — йдеться у повідомленні.

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