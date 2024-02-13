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Суд визнав депутатку Сумської міськради винною в адміністративному правопорушенні
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Суд визнав депутатку Сумської міськради винною в адміністративному правопорушенні

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Суд визнав депутатку Сумської міськради винною в адміністративному правопорушенні
Фото: Суспільне Суми

13 лютого Зарічний районний суд визнав депутатку Сумської міськради Ірину Губську винною в скоєнні адміністративного правопорушення. Мова про її голосування на сесії міськради 9 серпня 2023 року. Тоді депутати 22 голосами "за" підтримали передачу приміщень гімназії № 1 школі № 12, директоркою якої є Ірина Губська.

Про завершення розгляду справи повідомили на сайті Зарічного районного суду.

Згідно з рішенням суду, Ірина Губська має сплатити штраф, що становить 3 тис. 400 грн. Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня її винесення, додали у Зарічному районному суді.

Кореспонденти Суспільного поспілкувались з пані Губською, але вона з особистих причин попросила не публікувати її коментар.

Що відомо про гімназію № 1 та школу № 12 у Сумах

  • У квітні 2023 року на сайті Сумської міської ради опублікували проєкт рішення щодо об'єднання гімназії №1 зі школою №10. Йшлося, що в такому випадку приміщення гімназії мають віддати школі №12. Тоді начальниця управління освіти і науки міськради Неля Вербицька розповіла Суспільному, що у планах створити ліцей.
  • Спеціальна депутатська комісія ще у травні 2019 року вирішила розділити Сумську гімназію №1 та школу №12, але тоді остаточне рішення так і не ухвалили.
  • У листопаді 2023 року у пресслужбі Сумської обласної прокуратури Суспільному повідомили, що після ухваленого на сесії рішення, батьки гімназії № 1 звернулися до Управління стратегічних розслідувань. Там встановили, що депутатка мала приватний інтерес, бо була на посаді керівника закладу, на користь якого приймалося рішення. Вона проголосувала за питання в умовах реального конфлікту інтересів, що має склад адміністративного правопорушення. Відтак, тоді стосовно Ірини Губської склали адміністративний протокол та направили його до суду.

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