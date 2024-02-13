Якою буде погода на Івано-Франківщині 14 лютого

14 лютого на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, слабкий туман, вночі — невеликий дощ з мокрим снігом, вдень — без істотних опадів. У горах — сніг.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° тепла, вдень — 3-5⁰ тепла. По області вночі — від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 1-6⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі та вдень — 0-5° морозу.

Вітер — північно-західний, 5-10 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів, в тумані — 600-900 метрів.

14 лютого у Карпатах — значна сніголавинна небезпека, інформують на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я!" — йдеться у дописі.

В області синоптики прогнозують підняття рівнів води у річках. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби надзвичайних ситуацій в області.

"Через опади впродовж 14 лютого на річках області очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,8 м над поточними відмітками, без негативних наслідків. В районі річки Свірж та Букачівців можливе досягнення позначки виходу води на заплаву", — повідомляють рятувальники.

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