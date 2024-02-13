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Полювали на оленів. На Франківщині відкрили кримінальне провадження за фактом браконьєрства у заказнику "Чорний ліс"
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Полювали на оленів. На Франківщині відкрили кримінальне провадження за фактом браконьєрства у заказнику "Чорний ліс"

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Полювали на оленів. На Франківщині відкрили кримінальне провадження за фактом браконьєрства у заказнику &quot;Чорний ліс&quot;
Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині знайшли рештки диких тварин у заказнику "Чорний ліс". За фактом незаконного полювання слідчі розпочали кримінальне провадження.

Про це інформують на Facebook-сторінці поліції в області.

Про знайдені у Чорному лісі рештки оленя поліцейським повідомив директор заказника.

"Поліцейські опитали лісників та встановили трьох чоловіків, які можуть бути причетними до незаконного полювання. Йдеться про жителів села Завій Калуського району", — пишуть поліцейські.

Під час обшуку помешкань підозрюваних слідчі знайшли заморожене м'ясо, схоже на м'ясо дикої тварини, рюкзак із плямами бурого кольору, зареєстровану гладкоствольну зброю, набої, черепи оленів, козуль.

Поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться експертизи та слідчі дії. За їхніми результатами слідчі оголосять про підозру браконьєрам.

В Українському товаристві мисливців та рибалок повідомили: сума збитків, завданих незаконним полюванням, склала 470 тисяч гривень. Про це повідомили на Facebook-сторінці організації.

Як йдеться у дописі товариства, бригада браконьєрів "роками вдень і вночі незаконно полювала на диких тварин на території заказника "Чорний ліс".

"Нещодавно вони застрелили оленя. Збитки склали 470 тисяч гривень. Завдяки доказам з прихованої камери порушників вдалося затримати. У них вилучили вогнепальну зброю, глушники, приціли, м'ясо дичини, понад 10 черепів оленів та 20 черепів козуль", — пишуть на сторінці товариства.

В Українському товаристві мисливців та рибалок вважають, що це — лише одна група з одного віддаленого села, але таких бригад багато, тому і біологічний приріст поголів'я диких тварин не відбувається.

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