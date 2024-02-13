На Закарпатті 13 лютого з робочим візитом перебуває новообраний президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Це перший візит очільника УАФ у регіони.

Про це інформує голова Закарпатської ОВА Віктор Микита на своїй Facebook-сторінці.

За словами Микити, під час зустрічі вони обговорили розвиток футболу в області, те, що вже зроблено, та перспективні напрацювання. Водночас порушили низку проблемних питань, які турбують Закарпаття і де необхідна підтримка УАФ.

На Закарпатті з робочим візитом перебуває президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, 13 лютого 2024. Фото: Віктор Микита/Facebook

Андрій Шевченко повідомив, що при УАФ буде створена Асамблея регіонів, яка стане платформою для комунікації обласних асоціацій та УАФ і готуватиме пропозиції з питань, що стосуються розвитку футболу в регіонах, зазначив голова ОВА.

Президент УАФ також відвідав тренування вихованців і вихованок обласної футбольної школи "Спартак" і професійної жіночої команди "Минай" на стадіоні "Авангард" в Ужгороді.

Андрій Шевченко відвідав тренування вихованців і вихованок обласної футбольної школи "Спартак" і професійної жіночої команди "Минай" на стадіоні "Авангард" в Ужгороді, 13 лютого 2024. Фото: Віктор Микита/Facebook

"Андрій Шевченко ознайомився з тренувальним процесом, матеріально-технічною базою стадіону, поспілкувався з тренерами та юними спортсменами. Розвиток дитячого футболу є одним із пріоритетів у роботі УАФ, тож на цьому питанні зупинилися окремо. Готуємо спільний проєкт, який дозволить дітям з прифронтових регіонів тренуватися, відновлюватися, відпочивати та розвиватися на Закарпатті", — повідомив Микита.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads